【專家點評】陳正犖：新興亞洲科網股勢追落後

中美正式簽署首階段貿易協議，美國對價值1,200億美元中國貨關稅減半，中國則承諾未來兩年將額外採購2,000億美元美國貨。市場轉為關注首階段協議能否有效執行，不明朗因素雖然未能完全消除，但短期雙方再加關稅的機會不大。

股市接力的催化劑，可留意環球經濟進一步反彈的信號及企業盈利情況，預期港股表現有望比過去一年好。2020年中國經濟將繼續轉型升級，政府首要考慮是維穩，中資股當中，我們偏好互聯網、健康護理、消費、通訊尤其是5G相關行業的股份。

新興亞洲科網股最近一年多受累於貿易摩擦、半導體行業庫存相關不明朗因素及環球製造業收縮，股價表現備受挑戰。自環球股市在2018年1月高位以來，新興亞洲科網股整體僅升4%，遠落後於同期美國科網股累積39%的升幅。

目前三大負面因素陸續轉勢。中美貿易摩擦緩和；半導體行業庫存增長速度回落至近十年最低水平；環球及新興市場製造業見底回升。亞洲科網股盈利增長急劇反彈，顯著跑贏美國同業，過往每當出現這種盈利增長差距，新興亞洲科網股普遍錄得強勁表現。

美國科網股去年回報達50%，投資者不禁懷疑未來再大幅上升的可能性。目前新興亞洲及美國科網股表現的關連程度不高，加上以預測市盈率計，新興亞洲科網股相對美國科網股的估值，較歷史平均水平低一個標準差。即使美國科網股表現放緩，新興亞洲科網股在估值較便宜及投資者持貨偏低的情況下，未必受到拖累。

我們不排除中美貿易摩擦今年或重新升溫，但短期內不太可能發生。新興市場利好因素再次萌芽，相關科網股有望追落後。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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