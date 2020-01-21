恒指挫逾500點　騰訊跌逾2%

港股愈跌愈急，恒指最新挫逾500點或1.8%，至28,274點，失守28,300點；國指亦跌179點或1.5%，報11,152點。主板成交暫逾151億港元。

騰訊主席馬化騰共減持500萬股股份，套現約20億元，拖累股價跌逾2%，報388元；友邦保險挫3.6%；中國人壽跌2.5%；中國移動跌1%；滙豐控股跌0.9%；

本地地產股受壓，恒隆地產及九龍倉置業均挫逾3%，新世界發展、新鴻基地產、領展房產基金、信和置業、恒基地產、長實集團及太古全線下跌逾2%。

油價穩升，「三桶油」向下走，中海油跌1.8%，中石油及中石化跌0.5%至0.8%。

濠賭股呈弱，銀河娛樂挫逾3%。

醫藥股個別發展，石藥集團逆市領升逾1%，為表現最佳藍籌；中國生物製藥則跌0.5%。

【09:20】【港股開市】恒指失守28500點水平 友邦挫逾2%

港股延續昨日跌勢，恒生指數低開346點或1.2%，報28,449點，失守28,500點關水平，國企指數亦跌117點或1.04%，報11,214點。主板成交暫逾20億港元。

重磅股，友邦保險領挫2.7%，已拖低大市78點；滙豐控股跌1%；中國移動及建設銀行皆跌0.9%；騰訊及香港交易所齊跌0.2%。

－－－－－－