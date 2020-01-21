【專家點評】陳蓓敏：越秀房託高息之選

美股近期升幅仍有，但勢頭似稍稍放緩，合情合理表現。中美首階段貿易談判終於畫上句號，美國將會努力撰寫下階段劇本。上周美國公布上月新屋動工創13年新高，年率計達逾160萬間，較預期137.5萬間為高，反映財富效應和低息環境帶動需求。Google母公司Alphabet股價做好，市值過萬億美元。昨晚美股馬丁路德金紀念日假期休市，本周焦點於大型企業公布季績，如Netflix、IBM、美國運通等。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者持有中國電信)

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