【專家點評】陳蓓敏：越秀房託高息之選
2020年01月21日 09:30
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美股近期升幅仍有，但勢頭似稍稍放緩，合情合理表現。中美首階段貿易談判終於畫上句號，美國將會努力撰寫下階段劇本。上周美國公布上月新屋動工創13年新高，年率計達逾160萬間，較預期137.5萬間為高，反映財富效應和低息環境帶動需求。Google母公司Alphabet股價做好，市值過萬億美元。昨晚美股馬丁路德金紀念日假期休市，本周焦點於大型企業公布季績，如Netflix、IBM、美國運通等。
上周恒指曾兩度試探29,000點關口，成交金額持續過千億元。人民幣做好，曾見6.86。短線港股探頂之浪未完，上見阻力於29,500點水平。多間公司紛紛市場配股集資，令投資者抱有戒心。再加上市場擔心新型冠狀病毒疑似個案增加，航空和澳門博彩板塊借勢受壓。中國電訊(00728)公布首個5G承載網項目招標結果，當中中標者計有中興通訊(00763)。未來估計其他電訊商亦會相繼公布5G項目招標結果，投資者可留意相關持份者。
新春假期後，港股將踏入業績公布期，可留意那些往績穩定、息優之選擇。越秀房產信託基金(00405)將於二月下旬公布全年業績。除了批發及購物中心業務偏軟之外，全年整體業務料見穩定。集團持有8個物業組合，整體出租率達約九成。現價股息率5.8%，建議低吸，目標價5.88元，跌穿5.05元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者持有中國電信)
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