港股格局：黃偉豪籲散戶減磅等過年

恒指周二早間跌逾500點，最低見28,237點。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，如果投資者持有股票，建議短期減磅或食胡，以提早收爐，待農曆年假期後再部署，原因是港股這兩日跌勢較急，但武漢肺炎疫情未到失控地步，相信這只是跌市的觸發點，更重要因素是港股自去年十二月初以來至今周一，已累升超過3,000點，加上長假期在即，以及中美在簽署首階段貿易協議後沒有新的利好因素，投資者沽貨意欲較大，股市便趁勢調整。

他指投資者可留意下周港股是否喘定，若跌至早前憂慮中東局勢的27,800至28,000點水平見到支持，可以分注吸納，包括增長仍強的新經濟股，因港股中線仍偏向樂觀。

他補充，穆迪下調香港長期發行人評級至「Aa3」，儘管會對企業借貸成本有影響，但相信港股整體的影響不會太大。

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