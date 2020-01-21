港股格局：黃耀宗建議恒指跌穿28100點撈貨

周二早上恒指一度下跌超過五百點，LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗指，此輪下跌確實是預料之外，投資者要小心跌勢未止，建議先靜觀其變，待恒指跌到27,800點至28,100點區間再撈貨。

他分析，早上恒指大跌由多個利淡因素推使，包括穆迪下調香港長期發行人評級至「Aa3」，武漢肺炎全國爆發，以及臨近歲晚投資者入市意慾減弱等。至於跌勢會否持續，他認為主要視乎肺炎疫情而定。

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