港股格局：黃耀宗建議恒指跌穿28100點撈貨

2020年01月21日 10:08
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    周二早上恒指一度下跌超過五百點，LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗指，此輪下跌確實是預料之外，投資者要小心跌勢未止，建議先靜觀其變，待恒指跌到27,800點至28,100點區間再撈貨。
    他分析，早上恒指大跌由多個利淡因素推使，包括穆迪下調香港長期發行人評級至「Aa3」，武漢肺炎全國爆發，以及臨近歲晚投資者入市意慾減弱等。至於跌勢會否持續，他認為主要視乎肺炎疫情而定。
    他建議投資者趁恒指跌穿28,100點時撈貨，並可持貨過年，博新年過後紅盤高開。他建議追入的股份包括三大科企「ATM」，包括阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團點評(03690)，但不應預期股價升幅會似過去般強勁。另可買入中資金融股，例如建設銀行(00939)及中國平安(02318)。
    另外，由於難以估計武漢肺炎的嚴重性，他已替其管理的基金做好部署，中長線買入健康護理股份，包括中國生物製藥(01177)及GX中國生科(02820)，對沖股市下行風險之餘，亦看好其低估值吸引資金炒作。
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