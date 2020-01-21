中國去年實際使用外資金額按年增長5.8%

中國商務部副部長錢克明表示，全年實際利用外資9,415億元人民幣(下同)，增長5.8%，新設外資企業超過4萬家，保持第二大外資流入國。

外資結構持續優化，高技術產業利用外資2,660億元，增長25.6%，佔比升至28.3%。部分發達經濟體對華投資較快增長，新加坡、荷蘭、南韓對華投資分別增長51.1、43.1及21.7%。

全年非金融類對外直接投資1,106億美元，下降8.2%，本來當局擔心大量企業要轉移，惟從目前數字上看，沒有出現大量的產業轉移及利潤下降。

至於去年非金融類對外直接投資1,106億美元，下降8.2%。

此外，中國去年整個市場的物價運行基本平穩，為保障市場供應和平抑價格，全年投放中央儲備凍豬肉14萬噸、牛羊肉7,300噸。

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