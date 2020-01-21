【一手盤攻略】愉景灣意峰　寫意生活話你知！

香港人生活節奏急速，放工放假想遠離煩囂，不妨考慮搬入愉景灣，享受猶如置身國外的渡假式生活。愉景灣交通配套日漸成熟、生活所需亦不假外求，更有眾多休閒活動，例如：打高爾夫球、行山、以及游水可以揀，加上多項基建陸續展開，升值潛力都睇高一線，吸引愈來愈多都市人搬入居住，物業需求因而有所提升。

相隔17年，香港興業再次在愉景灣推出洋房項目─意峰，涉及21幢兩層高獨立洋房，面積介乎2023至2171呎，均設有私人花園及天台，部分更附設泳池，讓住戶足不出戶亦可以享受到不同戶外活動的樂趣。

意峰坐落愉景山道28號，依山而建，背山面海，被群山環抱，更可飽覽維多利亞港景致，市場供應罕有。想知道更多有關意峰及這一區的資訊？馬上去片啦！

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