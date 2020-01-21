港股格局：陳炳強料在28000至29000點上落

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股最近曾兩次企上29,000點，但其後均掉頭回落，反映該水平阻力頗大。中美已於本月中簽署首階段貿易協議，但市場對此利好消息已充分預期，而第二階段貿協仍未明朗，因此即使上到兩萬九，市場亦未敢太樂觀，加上農曆新年假期將至，大市出現調整亦屬正常。另外，除了武漢新型肺炎疫情加劇外，現階段未見其他利淡因素，兩萬八支持力度不俗，預期恒指短期將在28,000至29,000點之間橫行上落。

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