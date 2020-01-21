港股格局：陳炳強料在28000至29000點上落
2020年01月21日 10:40
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股最近曾兩次企上29,000點，但其後均掉頭回落，反映該水平阻力頗大。中美已於本月中簽署首階段貿易協議，但市場對此利好消息已充分預期，而第二階段貿協仍未明朗，因此即使上到兩萬九，市場亦未敢太樂觀，加上農曆新年假期將至，大市出現調整亦屬正常。另外，除了武漢新型肺炎疫情加劇外，現階段未見其他利淡因素，兩萬八支持力度不俗，預期恒指短期將在28,000至29,000點之間橫行上落。
中資電訊股近日發力追落後，陳認為，中國移動(00941)獲大摩上調評級至「增持」，同時將目標價由65元升至85元，主要由於現價估值吸收引，加上5G業務貢獻漸漸浮現，帶動其股價周一(20日)裂口向上，並惠及其他電訊股。事實上，中資電訊股為5G發展最後受惠的板塊，提速降費亦是「緊箍咒」，令市場早前憂慮由4G進化至5G會否對收入有提升。不過，現時5G手機市場競爭激烈，低價策略有利5G普及化，對中資電訊股有利，因此市場目光亦重新放在低位沉淪已久的中資電訊股。策略上，中移現時可先下第一注，跌穿裂口下方支持約67元止蝕，若企穩其上可再下第二注。
陳炳強又指，騰訊控股(00700)近期股價表現不俗，但公司主席上周連續4日減持騰訊，套現近20億元，引起市場憂慮。事實上，該股升至400元水平已現阻力，加上主席減持消息，以及市況轉淡等因素，股價周二(21日)出現明顯調整。他料騰訊仍有空間向下，下方初步支持在373元，若守穩其上，股價有望重拾動力，如果跌穿該支持，後市有機會出現較大調整，宜先行離場。
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