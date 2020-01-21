美的集團外資持股達28% 港交所暫停互聯互通買盤指令
2020年01月21日 10:55
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深圳交易所數據顯示，截至周一(20日)QFII(合格境外機構投資者)、RQFII(人民幣合格境外機構投資者)和深股通投資者持有美的集團(000333.SZ)A股佔總股本的比例達28%，觸及深股通持股比例上限。另外，香港交易所公布，美的透過互聯互通機制的買盤指令暫停，但仍接受賣盤指令。
美的低位跌3.07%，至58.35元人民幣，創逾兩周盤中最大跌幅。
根據現行內地法規，單一境外投資者於一家上市公司的持股(不論以何種渠道持有該公司的股份，包括 QFII、RQFII、滬港通及深港通_比例不得超過該公司股份總數的10%；所有境外投資者於一家上市公司A股的持股總和，不得超過該公司股份總數的30%。
在個別滬股通/深股通股票的境外持股比例合計達到28%時，香港交易所將在其網站公布停止接納該股票的買盤，並在境外持股比例跌至低於26%時公布重新接納買盤。若境外持股比例合計超出30%而多出之數來自滬港通或深港通，香港交易所將找出有關交易所參與者，並強制要求其出售股票。
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