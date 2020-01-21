武漢疫情擴散　國泰股價急瀉近5%

據資料，國泰與國泰港龍去年12月合併結算的客、貨運量續跌，載貨量已連挫14個月，而訪港客運量更按年大減46%。

兩家航空公司去年12月共載客299.48萬人次，按年跌3.6%，連跌5個月；乘客運載率雖上升1.2個百分點至85%，但以可用座位千米數計算的運力則下跌1.3%。去年全年載客量按年跌0.7%。

此外，兩家航空公司上月運載的貨物及郵件共17.756萬公噸，按年減2.9%，連續14個月下滑，運載率下跌1.3個百分點至66.4%。去年全年載貨量按年跌6.1%，運力亦減0.3%，而貨物及郵件收入噸千米數則跌6.7%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，去年12月入境旅遊需求仍低迷，按年計訪港客運量下跌46%。其中內地、台灣及日本等區域航線的訪港需求尤其疲弱。至於出境旅客運量按年跌4%，遠遜假期旺季的預期水平。他指，農曆新年後訂位狀況顯著落後，尤以訪港客運為甚。

他又重申，公司已預期2019下半年度財務表現，較上半年大為遜色；而2020年的營運環境將依然挑戰重重。

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