畢馬威：中國金融科技發展將進入2.0時代

畢馬威發布《中國領先金融科技企業50》報告指出，《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021年)》將推動中國的金融科技發展從1.0時代進入到2.0時代。

1.0時代的金融科技發展是需求推動型，而2.0時代的金融科技發展則是金融科技管理體系、底層基礎設施進行改革和提升之後的供給推動型。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，通過對全球及中國市場的洞察，金融科技和技術推動新的金融服務模式在全球持續發展。在當前時代下科技蓬勃發展，以雲計算、人工智慧、區塊鏈、大資料，以及移動互聯網等為代表的科技，已開始廣泛運用到金融服務各個領域中，促進智能風控、智能保險、智能投研、智能客服、智能合規等各個領域科技應用的升級發展。

陶氏續稱，樂觀相信科技的發展與運用，會對金融服務業的商業模式提升及利於民生的金融服務供給能力提升，產生持續的推動力。

畢馬威亞太區金融業主管合夥人李世民稱，為保持中國在金融科技領域的領先地位，金融科技公司首先需要進行合理的持續創新，需要在深刻理解技術能力和限制的基礎上，考慮場景和用戶感受等因素，追求適度的應用人工智能，通過技術和應用不斷反覆運算與突破，持續推進創新。

報告同時指出，中國的金融科技企業應對用戶需求持續保持關注。以零售客戶的需求為例，其生命周期的各階段對於支付、數碼化信貸、財富管理和壽險等，具有漸進的金融服務需求，移動支付是目前金融科技領域最成功，卻也不是完全沒有服務摩擦，其他領域更是有很多地方有待利用科技手段解決。

同樣，企業的一些金融服務需求，如司庫、現金管理和貿易融資等方面，也還有很多金融科技可以發揮的空間。

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