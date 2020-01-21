【高盛推介】趁低留意美團阿里認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(21日)早段明顯回落，早前熱炒的新經濟股亦跟隨向下，其中美團點評跌幅比較明顯，下跌逾3%，而阿里巴巴則下跌逾1%。

觀察個股認股證資金流向，近日都有資金流入阿里及美團認購證，以過去5個交易日計，分別有約1.3億及3,800萬港元流入，是同期最多以及第三大資金流入的相關資產。

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