【高盛推介】趁低留意美團阿里認購證
2020年01月21日 11:09
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(21日)早段明顯回落，早前熱炒的新經濟股亦跟隨向下，其中美團點評跌幅比較明顯，下跌逾3%，而阿里巴巴則下跌逾1%。
觀察個股認股證資金流向，近日都有資金流入阿里及美團認購證，以過去5個交易日計，分別有約1.3億及3,800萬港元流入，是同期最多以及第三大資金流入的相關資產。
投資者如看好美團，可留意中期價外高槓桿美團購證(14000)，行使價126.8元，2020年8月31日到期，實際槓桿6.1倍。
貼價證則可留意美團購證(12818)，行使價110.98元，2020年6月26日到期，實際槓桿6.1倍，行使價108至114元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
投資者如看好阿里，可留意中長期貼價阿里購證(17966)，行使價223.98元，2020年9月23日到期，實際槓桿5.6倍。
低面值的選擇則可留意阿里購證(20295)，行使價271.08元，2020年7月24日到期，實際槓桿8.1倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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