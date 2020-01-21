【專家點評】邵志堯：善用大數據開拓新商機…

《水滸傳》中號稱有80萬禁軍教頭之稱的林沖被後人查證，發覺80萬這數字被誇大了不知多少倍，真實數字可能不過5萬之數，糧餉上報朝廷便可以多收差異之數。由於數據的不準確性，這也是宋朝沒落的其中一個原因。

商業環境中我們不能作百分之百準確的判斷，從前是靠市場調查作為產品生產的依據，希望生產的產品能符合市場調查作出的預期，但市場調查有其缺陷，調查的數量太小則有可能有頗大誤差，調查數量太大則成本不太划算。若果能擁有龐大數據庫，便可有絕對優勢，大數據是幫助商家或政府作出較相對正確的決定。

較早前的文章說過AI人工智能中的Neural Network神經網絡，是要利用大量數據作深入學習Deep Learning。AI和Big Data是雙生兒，沒有 Big Data ，AI也是徒然。

從前在研發的年代，西方國家有絕對的優勢，但現在實操落地的年代，中國將西方比下去。中國充分發揮其靈活的思維，將已研發的AI技術發揮得出神入化，而西方世界沒有的是龐大而真實的數據庫，因為內地手機是實名制，每個人的詳細資料如年齡、性別、教育程度、收入、使費習慣和嗜好，手機比自己更了解自己，想深入點真教人害怕，但發展到了今天，害怕也沒有用，只能去適應，正如從前由馬車代步進化至汽車一樣，不能走回頭路了。

現在政客更利用AI和大數據去操控選舉或政治議題，刀是雙面的，有它好一面也有它壞的一面，看用刀人之道德，我們不能為此抹殺它的功效而因噎廢食。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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