【即市分析】中國龍工股價落後值博
2020年01月21日 11:15
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東方產經專欄作者桃桃：去年至今的國內基建熱潮並未熄滅，重型機械股中國龍工(03339)亦受惠，集團主營工業用機械製造及銷售，如輪式裝載機、挖掘機及路面機等！去年上半年每股盈利0.21元人民幣，按年升26%；計及去年內地持續大興土木，料下半年業績就算保持平穩，預期市盈率亦將下降至5倍，估值比同行中聯重科(01157)落後，值得留意。
走勢方面，龍工早於去年10月份經已回補5月時的裂口，且於2.2至2.4元之間整固多時，昨(周一)配合大成交升1.68%收報2.42元，9日RSI升至62，MACD剛現牛叉，似乎醞釀突破。建議2.3元邊小注上車，短線先望2.7元，向下跌穿2.2元止蝕。
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