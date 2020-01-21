【即市分析】中國龍工股價落後值博

走勢方面，龍工早於去年10月份經已回補5月時的裂口，且於2.2至2.4元之間整固多時，昨(周一)配合大成交升1.68%收報2.42元，9日RSI升至62，MACD剛現牛叉，似乎醞釀突破。建議2.3元邊小注上車，短線先望2.7元，向下跌穿2.2元止蝕。

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