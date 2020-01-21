港元拆息︰隔夜息回落　跌穿2厘

2020年01月21日 11:31
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回吐，失守2厘，結束三連升；1星期升至2.02厘；與樓按相關的1個月回落至1.97厘；3個月期續企2.21厘水平。
    21/1/2020
    隔夜 1.90964厘
    1星期 2.02500厘
    2星期 2.01768厘
    1個月 1.97857厘
    2個月 2.08738厘
    3個月 2.21583厘
    6個月 2.30857厘
    12個月 2.38216厘
    20/1/2020
    隔夜 2.10357厘
    1星期 2.00607厘
    2星期 2.00750厘
    1個月 1.98506厘
    2個月 2.08881厘
    3個月 2.21941厘
    6個月 2.30643厘
    12個月 2.37643厘
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