【大行報告】中金料今年乘用車銷售平淡 惟看好廣汽
2020年01月21日 11:38
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(Getty Images圖片)
中金發表報告表示，內地本月首兩周乘用車銷售開局不強，日均批發按年跌3%。該行預計今年總量表現相對平淡，惟看好一線自主銷量的結構性增長及業績彈性，推薦廣汽集團(02238)，建議關注吉利汽車(00175)及長城汽車(02333)等。
該行續指，中美簽署首階段貿易協議，當中涉及汽車進口。協議提及，在2017年基數上，中方增加自美採購汽車、飛機、工業機械及藥品等製成品，於今、明兩年分別增加329億及448億美元。不過，該行認為，由於進口數量較少，加上美產車企國產化提速，料今、明兩年內地對美產汽車需求不高，故協議對內地汽車市場影響有限。
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