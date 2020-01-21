【大行報告】中金料今年乘用車銷售平淡　惟看好廣汽

該行續指，中美簽署首階段貿易協議，當中涉及汽車進口。協議提及，在2017年基數上，中方增加自美採購汽車、飛機、工業機械及藥品等製成品，於今、明兩年分別增加329億及448億美元。不過，該行認為，由於進口數量較少，加上美產車企國產化提速，料今、明兩年內地對美產汽車需求不高，故協議對內地汽車市場影響有限。

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