重溫03年慘況！恒指跌至「4位數」　淘大賤賣55萬元

武漢肺炎確診個案大增，令人聯想起2003年香港爆發沙士的慘況。當時港股、樓市旋陷於崩潰，經濟嚴重受挫。

【港股：曾低見8千點水平 至今已回升2倍】

2003年3月沙士正面襲港，恒生指數於4月25日跌見8,331點，不過疫情自5月底開始受控，恒指逐步回升，6月中已挑戰1萬點關口，年底更升至12,575點收市，全年累計升幅達35%。截至周二(21日)中午，恒指半日收報28,136點，相對當年低位已回升2.3倍。

【港樓：淘大花園成交價低見55萬】

本港經歷沙士期間，住宅交投曾一度「大插」逾三成，成交量跌至2003年5月時約4,100宗水平；同年8月初，二手樓價指數於更跌至31.77點的歷史低位。

當年部分屋苑更現恐慌性拋售，疫症重災區的牛頭角淘大花園，更有單位成交價低見55萬元，呎價跌至1,242元。

時至今日，二手樓價指數迭創新高，最新報175.88點，相較當時低位急飆4.5倍。據資料顯示，淘大花園近期易手實用面積378方呎的單位，成交價達588萬元。

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