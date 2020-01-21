【專家點評】龔成：香港樓價不存在大跌的條件…

由於現時政府的信任度甚低，民間各樣事情都有反對的理由，令政府寸步難行。事事受阻，保育、收地、賠償、政治等問題多多，新市鎮的發展不斷推遲，長遠供應不要說多，能做到足夠已很好。這樣的前提下，樓市難以大跌。

因此，所謂的未來供應增加，只是中期而言，更甚的是，這只能說返回合理的水平。而另一邊，由於在過往持續供應不足，再加上政府令樓市冰封的情況下，出現了一種可怕的情況，就是需求正不斷累積。

--需求正不斷累積--

所有政策都有其好壞兩面，政府以冰封樓市政策來減低金融系統的風險，意圖令樓市降溫，但卻無法解決樓市的根本問題，即是供應。

過往政府一直無辦法解決供應問題，並利用政策將問題拖延，過往每年都出現需求大於供應的情況，而這些需求暫時性冰封，將需求不斷延遲，不斷累積，而這潛在的需求已到達了一定數目，大家一定要明白這點。

分析員習慣用數據分析，相信他們較少身邊環境去分析。我身為80後，不少朋友都是30歲左右，而部分已結婚的朋友，夫婦要與男家的父母同住，但他們卻很想搬出去二人住的，他們不是打消買樓念頭，而是將買樓這動行延遲，這不是個別例子，我身邊就有幾對要與父母同住的夫婦，可見等待跌市準備買樓的需求量是大的。

我所知道現時一般的80後、90後，大部分都是處於等樓市下跌的狀態，他們在等機會、等買樓，你不信問問這年齡層的朋友，大部分都是等待買樓，這種潛在的購買力，只要樓市略為下跌，需求即會增加。

因此，未來的所謂供應增加，能否填補過去因供應不足而累積的需求量，我看就未必得了，因為所累積的潛在需求不少，而正常所產生的需求量又每年都有。就算不計用家需求，因各原因而等待機會買樓的人絕對不少。這情況下，只要樓價回落一、兩成，就會止跌回升，大跌條件不存在，反而平穩上升的機會更大。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

－－－－－－