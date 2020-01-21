【即市分析】古勝：騰訊反彈浪已完結？

其實，之前亦曾出現馬化騰減持的情況，之後騰訊股價亦有回升的案例。之不過，近期多家投行發表研究報告唱好騰訊，情況就如前年首季騰訊南非大股東減持前後，其股價突破400元關時，多家投行發表研究報告唱好騰訊，話會見500元。結果事後證明，投行集體唱好，正是騰訊股價見階段性頂部之時，之後出現大幅調整。故投資者如今眼見投行又再集體唱好，忌三分也是正常反應。

東方產經專欄作者 古勝

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