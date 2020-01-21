【即市分析】古勝：騰訊反彈浪已完結？
2020年01月21日 12:01
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昨日傳來「股王」騰訊控股(00700)主席馬化騰於1月14、15、16及17日，連續4天合共減持500萬股股份，每股作價介乎398.1至401.4港元，合共套現約20億元，持股量由8.58%減至8.53%。消息對該股股價造成壓力，今早一度低見385.8元，現報387元，跌2%。
其實，之前亦曾出現馬化騰減持的情況，之後騰訊股價亦有回升的案例。之不過，近期多家投行發表研究報告唱好騰訊，情況就如前年首季騰訊南非大股東減持前後，其股價突破400元關時，多家投行發表研究報告唱好騰訊，話會見500元。結果事後證明，投行集體唱好，正是騰訊股價見階段性頂部之時，之後出現大幅調整。故投資者如今眼見投行又再集體唱好，忌三分也是正常反應。
走勢上，騰訊在400至420是一個蟹貨密集區，阻力頗大，今浪升至此區域掉頭調整亦是預期之內，短期先觀望20日線387元水平支持，若確認失守，好可能要持續調整下試370元水平支持，建議長假前暫宜觀望。若想持倉科網股，首選還是阿里巴巴(09988)。
東方產經專欄作者 古勝
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