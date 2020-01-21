恒隆地產全年少賺23%　銅鑼灣商舖組合影響最大

期內，香港物業銷售收入按年少76%至2.96億元，物業銷售的邊際利潤率為55%。

公司指出，與香港許多企業一樣，在香港的租賃物業表現受到社會動盪的負面影響，總收入微升2%至40.12億元，營業溢利亦升2%，租賃邊際利潤率維持於84%。

期內香港商舖組合收入按年增加2%至23.74億元，總零售額按年下跌4%，而下半年的零售額比2018年同期下滑17%。2019年底的租出率則按年增加3個百分點至98%。受香港社會動盪影響，銅鑼灣商舖組合受到的打擊最為沉重，其收入按年減少1%至6.28億元。零售額下跌10%，而租出率亦減少兩個百分點至97%。

旺角商舖組合亦因社會動盪受到嚴重影響。旺角雅蘭中心及家樂坊的收入於去年上半年雖然增加6%，但被零售市場顯著放緩所抵銷後，全年收入增長放緩至3%，零售額下跌1%。兩項物業於報告日均維持悉數租出。

港島東的康怡廣場及九龍東的淘大商場受社會政治事件的影響較小，錄得2至3%收入增長。前者主要由於AEON STYLE租金上調，而後者受惠於餐飲租戶組合的提升，以及在2018年8月開業的UA淘大電影院。零售額方面，兩個商場均錄得3%減幅。

另外，山頂廣場自2018年10月因進行大型資產優化計劃而關閉後，於2019年下半年重新開業。儘管在充滿挑戰的時期重新開業，山頂廣場仍錄得91%的租出率。

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