中小企調查：首季營商信心稍見好轉　惟零售業更悲

香港生產力促進局公布，「渣打香港中小企領先營商指數」調查，今年第一季綜合營商指數按季上升1.7，至33.1，顯示中小企營商信心稍見好轉，但仍遠低於50的中性水平。

行業方面，製造業、進出口貿易及批發業分類指數均按季上升，惟零售業分類指數則微跌1.8，至25.5。製造業分類指數按季上升4.9，至34.2，當中的環球經濟分項指數升幅較明顯，調查相信是因中美達成貿易協議帶來正面影響；進出口及批發業指數則報30.6，微升0.7。

渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆表示，中小企營商指數回升主要受外圍因素改善推動，料今年環境經濟增長將於低水平止跌回穩，加上各國央行寬鬆政策，對今年中小企營商指數表現有支持，料未來再無大幅下跌空間。

不過，他指出，內在因素仍困擾中小企表現，零售業分類指數是所有行業分類指數中，唯一錄得季度跌幅，並創歷史新低的指數，顯示受訪中小企就本地社會事件持續及訪港遊客人數銳減的情況下，預期本地營商環境仍然艱難。

整體而言，他認為，儘管中小企信心有所改善，但綜合指數及大部分分項指數仍低於50，預計今年上半年香港經濟仍面對顯著收縮壓力，至第3季才會出現輕微正增長，對全年本地生產總值(GDP)預測為負1.5%，並提到零售業的復甦速度將較其他行業緩慢。同時，該行正密切留意內地肺炎於香港的感染情況，會視乎情況調整經濟增長預測。

近月本地失業率呈現升勢，他指，相關數據滯後於經濟表現，料年內失業率將持續攀升，至年底升至4.8%。

市場關注評級機構穆迪調低香港評級，會否影響對中小企借貸。他認為，目前全球利率的上行空間有限，料只有當多間評級機構均同步進行降級行動，才會對本地中小企借貸成本的有較大的負面影響。

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