【瑞通推介】小米輪證獲利回吐　窩輪精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚假期休市。恒指周一(20日)先升後回，收跌260點或0.9%，報28,795點，結束兩連升。穆迪將香港的長期信貸評級從「Aa2」下調至「Aa3」，評級展望轉為「穩定」。

恒指周二(21日)早段下挫超過500點，連失10天及20天線。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入近7,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾800萬元，反映投資者預期港股將見技術性反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點，而熊證街貨重貨區為收回價29,200至29,299點。

小米集團股價連升多日之後，周一高位升近14元遇阻力，以全日低位收市，陰陽燭形態出現射擊之星，於高位出現時，屬於轉勢訊號。該股輪證周一出現高位獲利回吐，好倉資金流出近1,000萬港元，屬於最多資金流出的股份輪證。

工信部料今年內地汽車產銷量可能是零增長或負數，吉利汽車股價周一挫4.3%，報14.84元，5日累跌超過9%，接連失守10天、20天和50天線。周二早段繼續走軟，挫逾4%。該股周一最多北水淨流出的個股，淨流出3.18億元。輪證資金流方面，周一有逾1,000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾260萬元淨流出。

中國移動獲券商由「減持」上調至「增持」，另集團上月4G淨上客量按月升25.66%，股價周一在成交配合下最多漲5.74%，高見70元，收市維持3.7%的升幅，報68.65元，14日RSI升至70以上的超買水平。該股周二早段於68元水平整固，跌約1%，暫結束三日升勢。周一分別有510萬和48萬元淨流入其好倉和淡倉。

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