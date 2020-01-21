【高盛推介】騰訊跌至383元水平 低吼認購證
2020年01月21日 13:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：有券商發表報告指騰訊控股旗下社交網絡用戶時長有韌性，微信商業化存在上行空間，調升目標價至480港元；但消息無助該股周二(21日)早段的走勢，下跌超過2%。另外，主席馬化騰於於本月14至17日減持騰訊500萬股。
觀察個股認股證資金流向，以過去5個交易日計共有約1,800萬元流入騰訊認購證，同期亦有少量資金流入其認沽證。
現時市場上活躍的騰訊認購證大都超過10%價外，提供的實際槓桿約9倍，在這槓桿的範圍中，投資者可選擇更貼價的產品，可留意騰訊購證(18520)，行使價419元，2020年6月22日到期，實際槓桿9.2倍。
更貼價證則可留意騰訊購證(16951)，行使價408.88元，2020年6月29日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、高槓桿。
投資者如看淡騰訊，可留意市場上少數貼價騰訊沽證(20215)，行使價375.55元，2020年6月30日到期，實際槓桿6.7倍。
牛證(58326)，收回價378.18元，行使價375.68元，換股比率100，槓桿比率29.3倍，收回價較遠，低街貨。
牛證(69918)，收回價375.59元，行使價373.09元，換股比率100，槓桿比率24.2倍，收回價較遠，低街貨。
熊證(50079)，收回價406.41元，行使價408.91元，換股比率100，槓桿比率16倍，市場上最貼價的騰訊熊證之一。
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