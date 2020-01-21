【高盛推介】騰訊跌至383元水平　低吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：有券商發表報告指騰訊控股旗下社交網絡用戶時長有韌性，微信商業化存在上行空間，調升目標價至480港元；但消息無助該股周二(21日)早段的走勢，下跌超過2%。另外，主席馬化騰於於本月14至17日減持騰訊500萬股。

觀察個股認股證資金流向，以過去5個交易日計共有約1,800萬元流入騰訊認購證，同期亦有少量資金流入其認沽證。

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