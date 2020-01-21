【專家點評】中信銀行：減息預期令澳元承壓

美國上周四公布的12月零售銷售較前月增長0.3%，出現連續第3個月增長。而上周五美國公布的12月新屋動工數字飆升16.9%，經季節調整後按年為160.8萬戶，為2016年10月以來最大升幅。近期美國的數據顯示，美國經濟穩健增長，緩解了市場對經濟放緩的擔憂。美元指數一周上升至97.637。

上周五公布的中國2019年國內生產總值增長6.1%，符合政府設定的6%至6.5%增長目標，而社會消費品零售總額和工業增加值數據都超出市場預期。由於市場擔憂澳洲叢林大火會影響澳洲經濟，因此中國公布的一系列經濟數據雖然表現良好，亦不足以帶動澳元上升，澳元兌美元更下跌至0.6863。

市場關注本周四公布的澳洲12月就業數據。受山火影響，澳洲旅遊業損失或超過45億澳元，災害令市場對澳洲央行最快於下個月減息的預期升溫，澳洲央行更可能會調降對澳洲的經濟展望。

中信銀行(國際)

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