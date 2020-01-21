希瑪眼科：今年至少開設4間醫院 強調審慎投資
2020年01月21日 14:01
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林順潮
眼科醫療集團希瑪眼科(03309)指今年最少開設4間醫院，今年底前增加至最少9間，其中位於中國寶安的門診已申請升級為醫院，估計今年第二至第三季獲批。另外，公司已在廣州購入物業開辦醫院，預期在第二至第三季開幕。
主席兼行政總裁林順潮稱，粵、港、澳等地是公司發展重心，與惠州市長久投資共同籌建的眼科醫院，以及在珠海收購的一間眼科專科醫院，預料在今年第一至第二季開幕。公司指出，未來亦有興趣在區內適合城市成立醫院，如羅湖及前海，又會積極發展眼科相關藥物科技項目。
林表示，發展需要逐步而行及量力而為，現時仍有洽購潛力項目。選址考慮當地對眼科醫療需求、病人負擔能力及政府支持度等因素，強調審慎投資。目前資金方面仍十分健康，但計劃就興建兩間醫院向銀行借貸，對配股等任何集資渠道持開放態度。
對於中國湖北武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，他指有緊密留意事態，而旗下醫院亦會加強防疫。
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