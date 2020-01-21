希瑪眼科：今年至少開設4間醫院　強調審慎投資

主席兼行政總裁林順潮稱，粵、港、澳等地是公司發展重心，與惠州市長久投資共同籌建的眼科醫院，以及在珠海收購的一間眼科專科醫院，預料在今年第一至第二季開幕。公司指出，未來亦有興趣在區內適合城市成立醫院，如羅湖及前海，又會積極發展眼科相關藥物科技項目。

林表示，發展需要逐步而行及量力而為，現時仍有洽購潛力項目。選址考慮當地對眼科醫療需求、病人負擔能力及政府支持度等因素，強調審慎投資。目前資金方面仍十分健康，但計劃就興建兩間醫院向銀行借貸，對配股等任何集資渠道持開放態度。

對於中國湖北武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，他指有緊密留意事態，而旗下醫院亦會加強防疫。

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