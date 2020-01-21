央行之母警告：「綠天鵝」逼近　恐觸發全球金融危機

外國傳媒報道，有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)出了一本書，警告氣候變化有可能引起「綠天鵝」事件，繼而觸發系統性金融危機，除非各國政府能採取應對措施防範這些風險。

該機構藉用市場熟悉的「黑天鵝」概念，提出了「綠天鵝(green swan)」的說法，來描述超出常規預期範圍、且具有廣泛或極端影響的不良事件。

BIS副總經理Luiz Pereira da Silva表示，綠天鵝或「氣候黑天鵝」具有典型「黑天鵝」的許多特徵。不過，「綠天鵝」不同於「黑天鵝」，因當中有確定性因素，即氣候變化的風險有一天會成真，可能會較金融危機給人類造成更大危害，具有引發更複雜和不可預測的連鎖反應風險。

事實上，目前全球正經歷有紀錄以來最溫暖的十年，愈來愈多的央行也呼籲要更好地準備氣候變化可能引發的金融相關風險。

法國央行行長Francois Villeroy de Galhau在這本書的前言中指出，為了順利駛過這些驚濤駭浪，採用更為整體性的思維至關重要。

他們的分析重申了經常提出的論點，即僅靠央行無法提供所需的解決方案，同時也承認氣候變化可能將央行帶入未知水域，這是傳統模型幾乎無法告訴他們的，必須謹慎決策予以應對。如果坐着不動，等待其他政府機構採取行動，他們可能會面臨無法履行自己使命的真正風險。

許多央行已作出努力，他們通過壓力測試來監測與氣候相關的風險，將環境、社會和治理準則納入養老基金，或與銀行合作披露碳密集的風險敞口，以評估潛在金融穩定風險。

Villeroy說，這些仍遠遠不夠。他說：「最嚴酷的現實是我們都在輸掉應對氣候變化的鬥爭。」他支持歐洲央行可能在即將到來的戰略評估中，進行討論的兩個解決方案：將氣候變化納入所有的經濟和預測模型，並全面改革抵押框架，以反映與氣候相關的風險。

他指出，如果各央行要在氣候變化時代保持金融和價格穩定，那麼，幫助調動所有需要的力量來贏得這場戰鬥，將符合他們的利益。

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