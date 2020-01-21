【多災多難】穆迪下調滙豐及恒生評級 港鐵亦受累

香港按揭證券公司的長期發行人和高級無擔保評級則由「Aa2」下調至「Aa3」。

上述公司被降級，主要是因為穆迪周一(20日)宣布，將香港信貸評級從「Aa2」降至「Aa3」，為不足3年內兩度狠削香港評級，展望則從「負面」調整至「穩定」。根據慣例，一些企業亦會同時被降級。

穆迪解釋，降級行動主要反映香港政府的體制和治理能力，低於該機構原先所預期，並指「欠缺確實計劃」解決目前香港政治、經濟及社會問題，或反映出港府固有的自治限制，較該機構預期多。

香港評級展望轉趨「穩定」，穆迪指反映香港優越的財政實力，以及持續的宏觀經濟穩定性，預計即使香港經濟疲弱或呈負增長，以及政治和社會發展不確定性加劇，有關優勢仍將持續。值得留意，香港被削級後，與中國「A1」信貸評級的差距縮窄至僅一級。

港府發言人回應指，非常不認同穆迪對香港情況的評估，並對穆迪下調香港信用評級的決定深感失望。發言人又指，穆迪對香港的信用評級亦與香港良好的信用基礎不符。

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