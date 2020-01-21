【大行報告】瑞銀：無藥企能直接受惠武漢肺炎事件
2020年01月21日 14:48
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瑞銀就湖北武漢市上月開始爆發的新型冠狀病毒肺炎發報告，並引述內地衛健委周一(20日)數據指出，目前武漢肺炎個案的死亡率為1.5%，對比2002至2003年於內地爆發的SARS死亡率為9.2%。雖然情況與當時的SARS相似，同樣是新型病毒，但該行表示中國政府在與公眾溝通上具更多的透明度。
該行續指出，這種新型冠狀病毒肺炎尚未有任何藥物證實可以治療或預防。當前的治療重點仍在減輕患者的症狀，如減少發燒和輸送氧氣。該行相信，暫時並無任何一間藥企可以直接從中受惠。
不過，其相信爆發新型冠狀病毒肺炎，可提高中國人的醫療保健意識，並間接促進疫苗和身體檢查行業的發展，為醫藥行業帶來潛在機會。另外，該行觀察到內地人積極購買口罩，亦有民眾傾向留在家中和減少外遊計劃，同時表示關注農曆新年期間大量的人口流動，或導致新型冠狀病毒肺炎進一步擴散。
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