港人buy唔buy虛擬銀行？調查：半數人願意開戶

隨着首間虛擬銀行於本月開業，市民的關注度日漸提升。Visa發表的《商務前瞻：消費者支付取態研究》(The Future of Commerce: Consumer Payment Attitudes Study)調查發現，每2名港人便有1人願意開立虛擬銀行帳戶，每10人有1人表示肯定會開立帳戶。

調查指出，有3大好處利好消費者選擇虛擬銀行，有62%受訪者認為其銀行交易手續費較低；47%被訪者則鍾愛其較實體銀行更具競爭力的利率；享受較佳用戶體驗的則佔32%。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪稱，現有銀行及新進競爭對手能否成功，關鍵在於將客戶放置首位。

事實上，受訪者認為虛擬銀行有不足的地方，55%受訪者認為其缺乏經營往績；質疑可信度的佔52%；有49%指其缺少實體分行。

史指出，除虛擬銀行試運外，開放銀行(即香港實施的「銀行業開放應用程式介面(API)框架」)是推動金融服務業的競爭創新的關鍵。數碼轉型講求各行業的緊密合作，當中包括政府、技術平台、其他API服務供應商，以及零售商、電訊公司及公用事業等數據持有者。

該調查又指，有54%對開放銀行服務中的預付通知書(如支付提示)感興趣；對整合銀行及信用卡帳戶，以及即時和較具競爭力的理財產品感興趣的均佔44%。

不過，值得留意的是，「方便」也會帶來的私隱保障的問題。調查中，每5人便有2人(佔40%)不接受提供信用卡交易紀錄予服務商；46%受訪者反對分享銀行帳戶交易紀錄；每2人就有1人不同意分享其社交媒體資料。可見，消費者對分享個人資料的顧慮，成為開放銀行服務面世的重大阻力。

史解釋，保障客戶的個人數據，並盡量確保數據安全，是香港推動開放銀行或開放API的兩大關鍵。同時，亦需要加強消費者的認知度，包括開放銀行或開放API的運作模式，以及客戶選擇此類服務的影響。

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