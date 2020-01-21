全球經貿戰：又有iPhone代工廠轉往越南建廠

外國傳媒引述消息人士報道，蘋果公司(Apple Inc.)手機代工廠之一和碩計劃在越南建廠，成為最新一家尋求生產線多樣化，布局東南亞的國家，把生產線移出中國內地的蘋果公司代工廠。

消息人士指出，和碩正在越南北部尋找建造新廠的地點，已在北部城市海防(Haiphong)另外租了一處設施。據悉，和碩將在該地點為三星電子的智能手機生產觸控筆。

繼緯創和鴻海後，和碩加入在越南發展製造設備或增加產能的行列。不過，這3家公司均未在越南組裝iPhone，短期內也沒有計劃。

其他蘋果公司代工廠中，歌爾聲學(GoerTek)目前在越南生產AirPods，仁寶和立訊精密也已在越南設廠。

中美貿易戰令許多企業將生產線移出中國，以避免美國關稅；越南是受惠最多的國家，另外則是印尼。

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