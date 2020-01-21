港股格局：散戶估恒指會重上3萬點　等下月底入貨

在武漢肺炎疫情恐懼下，港股急瀉近800點，「股友」驚唔驚？

散戶股神Adia話：「我一直都認為大市2月、3月會有所調整，所以呢兩日見賺咗唔少，已經沽晒啲股票。不過我覺得唔關武漢肺炎事，只係一啲技術調整，所以應該唔會跌太多，最多都係跌到27,000點左右。我預計港股今年斷斷續續都會升既，到2月尾我就會入返貨。」

荃灣股神陳志強就話：「2003年沙士拖累港股大跌，武漢肺炎都係傳染病，我估計暫時都會令個市跌，不過應該就唔會一次過跌太多，都要留意有關疫情嘅消息，相信疫情稍稍穩定番，恒指仲有機會升返上30,000點。呢個疫情來得太快，我都有啲不知所措，不過我一向以長線投資為主，所以都繼續持有大部分股票，只係沽咗小部分短炒股票，揸啲現金安心啲。」

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