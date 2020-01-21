新股專輯：傳螞蟻金服非公開方式發售股票　估值1.56萬億元

早前螞蟻金服傳出計劃「A+H」兩地(即在中國及香港兩地交易所)同時上市，惟旋即於社交平台公開回應指「每次都有熱心的朋友幫我們做計劃。但是，這個真沒有。」否認有關上市傳聞。

螞蟻金服成立於2014年10月，旗下產品包括支付平台支付寶、財富管理工具螞蟻財富、私人網上銀行網商銀行、信貸服務芝麻信貸等。

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