新股專輯：傳螞蟻金服非公開方式發售股票 估值1.56萬億元
2020年01月21日 15:38
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(Getty Images圖片)
據外媒報道，阿里巴巴(09988)旗下金融服務公司螞蟻金服，以非公開方式發售股票，該公司估值高達2,000億美元(約1.56萬億港元)，較公司在2018年一次融資中取得的估值1,500億美元(約1.17萬億港元)進一步提高33%。
早前螞蟻金服傳出計劃「A+H」兩地(即在中國及香港兩地交易所)同時上市，惟旋即於社交平台公開回應指「每次都有熱心的朋友幫我們做計劃。但是，這個真沒有。」否認有關上市傳聞。
螞蟻金服成立於2014年10月，旗下產品包括支付平台支付寶、財富管理工具螞蟻財富、私人網上銀行網商銀行、信貸服務芝麻信貸等。
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