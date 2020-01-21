恒隆：香港部分租戶獲減租　影響要新財年才反映

在恒隆系的業績記者會上，行政總裁盧韋柏表示，去年6月起集團整體零售租務出現壓力，去年上半年租戶零售仍有3%增長，但下半年只餘2%。

他表示，集團有向租戶主動減租，但對業績的影響相信要在新一財年才能反映。他透露，去年下半年涉及集團幫助的租戶達七成。受助租戶主要是在示威區從事高檔零售，民生性消費例如餐飲和超市未受影響。集團亦在期間增加推廣來幫助租戶。至於未來如何則難以估計，集團會與租戶緊密聯繫去了解情況。

集團在內地收入佔54%，香港佔46%，執行董事陳文博表示，會繼續留意香港的地產投資機遇，而近期樓價下跌，「機會多咗，多人放盤並且價錢合理咗少少」。

董事長陳啟宗則稱，香港樓市好難講，「有機會會買，相信香港唔會陸沉」，又稱這6個月香港樓價滑落不算多，只是銷售額減少。他又稱，愈來愈多內地人留在本土購買名牌產品，相信是政府刻意將名牌產品價錢與海外看齊的結果。

至於武漢疫情的影響，行政總裁盧韋柏表示，已將旗下所有物業清洗次數由一日一次變為一日二次。去年12月底開始，同事或其家人患病也要通報人事部，又呼籲所有同事打流感針，各方面能做都去做來保護自己，暫未見疾病影響零售勢頭。

此外，集團去年現金大減，首席財務總監何孝昌表示，是刻意去做，因去年要支付杭州地價，以及多項資本開支，又稱現在利息低，持大量現金不划算。

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