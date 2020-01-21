高力：料今年普通住宅物業價格跌5%　豪宅重挫一成

高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢表示，鑑於內外緊張局勢持續，該行預期今年的租賃和投資動力將繼續放緩，料各類型物業租售價均走下坡。

該行料今年普通住宅物業價格將下跌5%，而豪宅物業則重挫10%，該兩類物業租金則分別下跌3及8%。她解釋，豪宅跑輸大市，主要因為內地資金管制令來港入市的內地買家數量減少，導致交投大減，估計若豪宅業主想要沽貨，需要大幅折讓才可促成交易。

她又指出，雖然低息環境維持，政府也放寬按揭成數，利好樓市，但貿易戰帶來的不穩定性及失業率上升，料導致香港經濟有機會下行及放緩，將拖累樓價。

問及武漢肺炎疫情趨嚴重，會否影響樓市走勢，她認為政府對防疫工作有一定經驗，暫時看不到市況會像沙士的情況。至於國際評級機構穆迪將香港信貸評級下調，該行認為此舉構成的心理影響大於實際。

非住宅物業方面，她指出，今年整體寫字樓價格料跌10%，租金則跌8%，而核心區寫字樓租金走勢更疲弱，今年租金料大跌13.1%成為跌幅最多地區。而一線零售街舖售價料在低位持平，惟租金需要再回落16%。

高力國際亞洲估價及諮詢服務常務董事劉振江稱，香港持續缺乏發展土地，影響住宅供應，而政府供應目標持續減少，料未來更進一步向下調，估計供應不足將會繼續。他建議政府應重新審視房屋供應目標。

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