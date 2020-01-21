地監局：去年接獲代理投訴個案按年少2%

地產代理監管局主席梁永祥表示，2019年接獲代理投訴個案共299宗投訴，較2018年306宗，減少約2%，當中與一手住宅物業有關則有所回升，按年增約34%至63宗。

投訴性質以不妥善處理臨時買賣合約或租約佔74宗最多，至於發出違規廣告的投訴個案出現大幅增長，按年急升1.8倍至56宗。此外，去年當局巡查一手樓盤銷售點共875次，較去年1,459次少約四成，代理舖及網上物業廣告分別1,935次及678次。

而該局經巡查發現的違規個案有143宗，按年少6%，其中與一手物業有關只佔13宗，較對上一年下跌約5%。

至於有關一手樓盤銷售點秩序個案，由2018年的17宗，大幅減少至去年只有5宗，包括涉及打鬥及無配帶有效證件等。去年秩序得以改善，相信與局方早前與多家發展商簽署一手住宅物業銷售約章有關。

梁永祥又指，2019年對258名代理採取行動，較2018年307人為少，期間撤銷55個牌照及暫時吊銷18個牌照。

地監局行政總裁韓婉萍表示，2019年有關境外物業投訴錄得6宗，較去年15宗明顯減少，期內接獲的投訴個案，涉及英國、泰國、馬來西亞及內地樓盤，當中並不涉及爛尾樓。

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