【市後重點睇】金價回落　道期跌76點

美匯指數跌至97.6，離岸人民幣(CNH)企6.90，港匯報7.7726，美元兌日圓處109.9。歐元及英鎊回落，兌美元分別報1.1090及1.2995。金價回落至1,559美元；布油亦跌1%報64.55美元。道指期貨跌76點。

●恒生指數全日收報27,985點，跌810點或2.81%；成交增至千三億。

-恒隆地產全年少賺23%，銅鑼灣商舖組合影響最大。

-恒隆集團去年多賺28%，末期息63仙。

-希瑪眼科：今年至少開設4間醫院，強調審慎投資。

●A股快報：滬指深指齊跌逾1%，口罩醫藥股熱炒。

●亞洲股市：日股收跌0.9%，韓澳股受壓。

●高力：料今年普通住宅物業價格跌5%，豪宅重挫一成。

●全球經貿戰：又有iPhone代工廠轉往越南建廠。

●【多災多難】穆迪下調滙豐及恒生評級，港鐵亦受累。

●【大行報告】大和料華晨盈利增長強勁，目標價睇8.2元。

●港人buy唔buy虛擬銀行？調查：半數人願意開戶。

●央行之母警告：「綠天鵝」逼近，恐觸發全球金融危機。

●中小企調查：首季營商信心稍見好轉，惟零售業更悲。

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