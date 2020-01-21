香港會否重演03年沙士經濟苦況？專家直言「開始緊！」

湖北武漢市上月起爆發新型冠狀病毒肺炎，近期確診個案大增，惹起市場關注若內地疫情會進一步擴散，香港會否重演2003年沙士時經濟情況！

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，就算疫情沒有進一步擴散，目前香港經濟情況與當年沙士差不多，主要因為目前零售和旅遊業經營環境已經很差，本地人亦不出外購物。即使疫情有擴散迹象，邊際上影響沒有太大差別，只是「差與更加差」的分別。但據內地當局公布數據顯示，目前新型冠狀病毒肺炎死亡個案不是太高，她維持對香港今年全年經濟增長將倒退5.8%的預測。

至於浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才亦同意，疫情若擴散的確對將本港經濟活動造成打擊，但邊際影響較少，因為去年6月本地爆發的社會運動至今仍未獲平息，已對零售、餐飲和旅遊業造成衝擊，若武漢肺炎在本港擴散，只會令有關行業下行周期再延續多數個月。「(訪港)旅客仍然不敢來港旅行，只是以往是因為顧及示威活動，現在可能是因擔心感染病毒」。此外，由於經濟環境轉差，市民置業需求或將押後，導致建築行業受打擊。不過，他認為武漢肺炎對於香港進出口、金融等行業並不會產生長遠影響。

事實上，中國當局在2003年沙士後開放「港澳個人遊」(自由行)，令香港經濟很快復甦。彭氏認為，目前情況無法與2003年比較，因為關鍵並非內地會否做出政策支持，而是香港人目前反感內地人來港。麥氏也同意，目前武漢情況與2003年沙士相似，但問題不一樣。他認為，即使內地再度放寬自由行，內地人亦未必願意來港旅行，這方面的信心需要時間恢復。

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