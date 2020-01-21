香港去年12月CPI升2.9%　豬肉價格仍顯著高企

香港政府統計處公布，2019年12月消費物價指數按年上升2.9%，低過市場預期的3%，並較2019年11月的3%升幅稍低，期內升幅放緩主要是由於本地交通費用和外出用膳費用升幅收窄所致。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2019年12月份的按年升幅亦為2.9%，與2019年11月份相若。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2019年12月份錄得按年升幅的類別為食品上升13.8%、雜項物品上升3.4%、住屋上升3%、外出用膳上升2.0%、雜項服務上升1.6%和交通上升1.6%。

政府發言人表示，消費物價指數大部分主要組成項目承受的價格壓力維持輕微或溫和，但食品通脹因新鮮豬肉價格高企而仍然顯著。

2019年全年計，綜合消費物價指數較2018年同期平均上升2.9%；基本消費物價通脹率平均為3%。

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