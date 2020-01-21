貸款需求仍旺！南商：去年港零售業務雙位數增長

香港經濟表現疲弱，市場擔心將拖累本地貸款需求。南洋商業銀行副總裁梅月嫦認為，今年整體市場貸款增長須視乎社會情況而定，該行除會審慎經營企業貸款外，亦會發展無抵押貸款及跨境貸款業務，同時開拓更多非利息收入，例如理財產品代理等。

她透露，去年該行香港區的個人零售業務盈利按年仍錄得雙位數增長，而且商業貸款增長速度亦沒有放緩迹象。

本地銀行業港元貸存比率高企，市場資金流動性趨緊，銀行存款競爭情況備受關注。南洋商業銀行個金產品部總經理林健濠表示，去年下半年起市場的存息一直搶高，至今仍未明顯回落，該行亦趁新春推出存款優惠，把存息定於市場的中上游水平，冀穩定銀行存款基礎。

南洋商業銀行周二(21日)亦宣布，推出便利中港消費的電子支付服務，該行客戶可透過指定的內地銀行借記卡，以香港電話號碼綁定內地主流電子支付工具，亦毋須內地住址證明。

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