歐舒丹上季銷售淨額增近18%
2020年01月21日 16:43
東網電視更多新聞短片
歐舒丹(00973)公布，2020財年第3季(即2019年10至12月)銷售淨額按報告匯率計算增長17.9%，按固定匯率計算增長15.2%；於2020財年9個月，集團銷售淨額按報告匯率計算增長20.2%，按固定匯率計算增長17.3%。
按品牌劃分的增長，L’Occitane en Provence於2020財年第3季持續增長強勁，增長為6.3%，且增長率於年初至今進一步增加至6%；Lime Life銷售於2020財年第3季進一步改善11.7%，於2020財年9個月錄得稍微正增長；而ELEMIS於2020財年9個月約增長20%。
於2020財年第3季按地區劃分的增長，英國以98.4%增幅領先，其次為中國及美國，分別增長32.4%及22.5%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。