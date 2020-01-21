該公司指，業績大幅下降的主因是去年公司產品平均售價降幅較大，受到價差因素影響，產品毛利大幅下降；以及年內國際原油市場高低硫、輕重質原油價差收窄，公司加工高硫重質原油的成本優勢縮小。

另外，上石化亦公布2019年主要經營數據。石油產品方面，柴油、汽油及航空煤油銷售收入為197.74億、248.07億及57.24億元，三者2019年度平均價全錄跌幅，按年分別跌4.52%、3.89%及7.17%。

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