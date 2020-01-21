思捷環球產品及品牌總裁辭任

Ouakim於2019年2月加入Esprit，並為公司作出了極大貢獻，將品牌及產品團隊統一在一項策略之下，並通過減少選項和建立清晰的系列框架來提高產品質素。此外，Ouakim亦率先開發了重要品牌塑造膠囊，以及與Throwback、UEFA，以及Fashion For Good等合作。

董事會同時宣布，Daniel Mayer已被委任為產品及品牌總裁，由1月21日起生效。Mayer 於2006年在Esprit以培訓生開始工作，及後成為區域經理。多年來，從批發及產品多個職位中獲得出色的經驗。

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