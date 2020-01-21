思捷環球產品及品牌總裁辭任
2020年01月21日 17:26
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
思捷環球(00330)公布，Mia Ouakim因有意在公司以外尋求工作發展，故卸任產品及品牌總裁，由周二(1月21日)起生效。
Ouakim於2019年2月加入Esprit，並為公司作出了極大貢獻，將品牌及產品團隊統一在一項策略之下，並通過減少選項和建立清晰的系列框架來提高產品質素。此外，Ouakim亦率先開發了重要品牌塑造膠囊，以及與Throwback、UEFA，以及Fashion For Good等合作。
董事會同時宣布，Daniel Mayer已被委任為產品及品牌總裁，由1月21日起生效。Mayer 於2006年在Esprit以培訓生開始工作，及後成為區域經理。多年來，從批發及產品多個職位中獲得出色的經驗。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。