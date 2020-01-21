疫情累航空、餐飲、內險、旅遊、濠賭全線冧　專家咁睇...

湖北武漢市上月起爆發新型冠狀病毒肺炎，近期確診個案大增，消息拖累多個板塊下挫。正榮金融業務部副總裁郭家耀認為，疫情嚴重打擊內地居民出行意欲，若疫情進一步惡化，當局發出旅遊警告或限制國民出行，航空及內地餐飲股首當其衝地受打擊。不過，他指，內地年輕人購買力及出行意欲依然強勁。若日後疫情受控，他對這兩個板塊前景仍有信心。

至於內險股出現回吐，他指，市場憂慮疫情爆發令保險公司賠償金額大增，包括投保人的醫療費用增加、旅行社取消行程涉及的保險賠償等。不過，疫症爆發亦令國民增加意欲購買人壽、醫療保險等產品保障個人健康，令保險公司的新增訂單有望增加，對業績可能有正面影響。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡預料，疫情將短期拖累航空及旅遊股股價。她指，以往春運開始，運輸及旅遊業皆成為熱炒板塊。不過，今年受疫情影響，國內出行人數下降，料航空及旅遊股跌勢持續一段時間。至於博彩股，陳氏認為訪澳旅客大部分來自內地，若疫情進一步爆發，澳門博彩業生意將會轉差，博彩股短期內不宜沾手。

－－－－－－