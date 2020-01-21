力保資金充裕！人民銀行醞釀周內再放水

外國傳媒報道，自上周以來，中國人民銀行(即中國央行)已通過貨幣政策工具，向市場注入高達1.45萬億元人民幣(下同)的流動性。不過，這個農曆新年前的資金「大禮包」可能持續放送，定向中期借貸便利(TMLF)操作本周或會重現。

TMLF為人民銀行的一種金融工具，主要向小微企和民企提供長期穩定資金來源。

資料顯示，周四(23日)將有2,575億元TMLF到期。有交易員稱，央行近日已就相關需求向部分銀行詢量。不過，目前尚不清楚央行何時，以及最終是否會進行TMLF操作。

中信證券表示，TMLF操作有其必要性，考慮到本周有TMLF資金到期，加上跨新年資金缺口仍然較大，若人行放水有助緩解商業銀行的流動資金缺口。

－－－－－－