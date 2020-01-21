筆克遠東目標2025年英美地區佔比25%
2020年01月21日 18:04
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謝松發
主要業務為展覽及推廣的筆克遠東(00752)截至2019年10月底止全年溢利2.56億元，按年倒退5.4%。主席謝松發解釋，這是受到或然代價重估變動、利息支出，以及收購活動而產生的業務合併，所造成的其他無形資產攤銷增加所致。
他期望，公司收入多元化及國際化，目標2025年英美地區佔比為25%，東南亞佔比約20%。
謝氏提到，雖然全球經濟放緩，但企業仍需要投入在展覽和市場推廣，只是預算可能會較少，令利潤受壓。不過，公司有提供科技等附加服務，為客戶作數碼媒體推廣、收集數據等，認為能帶動生意。
他又指，中美貿易摩擦對公司影響輕微，未來仍會在英美兩地物色數碼科技公司作收購。另外，他透露，有多個大項目將於明年入帳，包括世博、東京奧運等。
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