筆克遠東目標2025年英美地區佔比25%

他期望，公司收入多元化及國際化，目標2025年英美地區佔比為25%，東南亞佔比約20%。

謝氏提到，雖然全球經濟放緩，但企業仍需要投入在展覽和市場推廣，只是預算可能會較少，令利潤受壓。不過，公司有提供科技等附加服務，為客戶作數碼媒體推廣、收集數據等，認為能帶動生意。

他又指，中美貿易摩擦對公司影響輕微，未來仍會在英美兩地物色數碼科技公司作收購。另外，他透露，有多個大項目將於明年入帳，包括世博、東京奧運等。

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