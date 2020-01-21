【多圖】金融界利是封「鼠年」興啲乜？一次過睇清

現時市道認真麻麻，各大金融地產企業出利是封亦無咁豪氣。不過咁，喺呢個大家慳得就慳嘅時候，仍有唔少好有心思嘅利是封設計，包括玩Die-cutting與拉敞、玩合體、玩QR Code，以及玩含蓄等。

●玩Die-cutting加拉敞

今年啲金融地產利是封當中，最令小記佩服嘅，絕對係Die-cutting加拉敞嘅設計。Die-cutting者，「軋形」或「裁形」也，係印刷品中常用加工手法，即是除咗直切以外其他形狀嘅剪裁或開窿等。

●玩合體

●玩QR Code

有啲就玩QR Code，好似路勁地產、耀才證券、及富蘭克林鄧普頓咁，一掃封底QR Code，即刻飛去睇新樓盤、開交易Apps、或玩賀年Game。

●玩含蓄

講最深得小記心嘅，就係Macquarie(麥格理)嗰款，就咁睇只得紅色一片，睇真啲，其實有壓凸嘅暗花，幾咁含蓄！

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