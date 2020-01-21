【多圖】金融界利是封「鼠年」興啲乜？一次過睇清
2020年01月21日 18:12
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華懋集團成立60周年賀年封，「60」二字拉敞出祥雲瑞鶴。
現時市道認真麻麻，各大金融地產企業出利是封亦無咁豪氣。不過咁，喺呢個大家慳得就慳嘅時候，仍有唔少好有心思嘅利是封設計，包括玩Die-cutting與拉敞、玩合體、玩QR Code，以及玩含蓄等。
●玩Die-cutting加拉敞
今年啲金融地產利是封當中，最令小記佩服嘅，絕對係Die-cutting加拉敞嘅設計。Die-cutting者，「軋形」或「裁形」也，係印刷品中常用加工手法，即是除咗直切以外其他形狀嘅剪裁或開窿等。
利是封Die-cutting開窿通常會配合埋拉敞設計，例如新鴻基地產(00016)旗下商場apm嘅「笑口常開」拉出金牙仔、「心想事成」個心心敞出隻笑鼠；華懋集團成立60周年嘅賀年封上，「60」二字就拉敞出祥雲瑞鶴。唔好睇少呢啲開窿設計，每個都要特別做刀模，可以話係落本！
●玩合體
●玩QR Code
有啲就玩QR Code，好似路勁地產、耀才證券、及富蘭克林鄧普頓咁，一掃封底QR Code，即刻飛去睇新樓盤、開交易Apps、或玩賀年Game。
●玩含蓄
講最深得小記心嘅，就係Macquarie(麥格理)嗰款，就咁睇只得紅色一片，睇真啲，其實有壓凸嘅暗花，幾咁含蓄！
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