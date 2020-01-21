樓市冇得冧？大戶及有錢人正棄股換樓

外國傳媒報道，世界主要金融公司之一、英國標準人壽安本(Standard Life Aberdeen)即將離任的副董事長Martin Gilbert認為，在目前全球經濟增長緩慢和超低利率環境下，要把錢放在哪裏是個問題，目前部分大型基金和高淨值投資者正退出股市，轉而投資房地產等「實物」。

他指出，雖然人們擔心經濟增長放緩，但目前市場看起來很穩定。對於投資者和基金經理而言，首要關注的問題是尋找投資目標。他們認為，能在股市獲得強勁回報的時期已過去，政府債券又被高估，當下房地產、股票，以及俗稱「垃圾債」的高收益債券表現看起來仍很合理。

因此，他透露，大型基金和高淨值投資者現時的投資趨勢購買房地產、學生宿舍或機場等「私人實物」，在全球資本流動中，已可見約5%的相關資金流動。

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