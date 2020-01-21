中國核能科技擬購兩太陽能企業

阜陽衡銘太陽能電力主要業務活動為太陽能光伏電發電、太陽能電力、節能環保產品及光伏電設備及組件技術開發、技術服務及技術轉讓；光伏電設備及能源銷售，以及光伏電站營運。該公司為蘇州協鑫就其於中國安徽省阜陽市潁東區呂寨村20MW農光互補光伏發電項目成立的特殊目的實體，並獲得了併網手續文件。

鎮江協鑫新能源主要業務活動為太陽能發電；太陽能電站之基建建設；資訊系統集成(特定法規所列者除外)；企業管理；太陽能發電的技術開發、技術轉移及技術諮詢；光伏電設備及部件銷售；水產養殖。該公司為江蘇協鑫就其於中國鎮江市丹徒區上黨鎮20MW分布式漁光互補光伏發電項目成立的特殊目的實體，並獲得了併網手續文件。

公司認為，蘇州收購事項將能使集團收購優質資產，以擴張發電業務。

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