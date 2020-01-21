炒錯了！龍頭股份兩個漲停板後　澄清無生產口罩

公司此舉可謂傷透股民心，睇返股價表現，龍頭股份連續兩日漲停板，累計升幅達21%，經此澄清股價隨時要打回原形。

集團表示，2003年非典期間，曾受上海市政府委託，公司出於公益目的短期生產口罩產品。但非典過後，相關產品就停止生產。目前公司沒有生產口罩業務，也沒有生產口罩必須的生產許可證。「口罩生產」傳聞給公司股價造成巨大影響，該傳聞的內容不屬實，結論不成立，誤導了投資者。

龍頭股份又指，公司以品牌經營和國際貿易為主營業務。公司品牌經營主要以針織、服飾、家紡等產品的生產經營為主。公司敬請廣大投資者註意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

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