炒錯了！龍頭股份兩個漲停板後 澄清無生產口罩
2020年01月21日 19:40
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武漢肺炎疫情觸發環球大冧市，惟醫藥相關股份逆市上揚，然而有隻被指具「口罩概念」的A股龍頭股份(600630.SH)卻出公告澄清，指公司及下屬子公司沒有生產口罩業務，也沒有生產口罩必須的生產許可證。
公司此舉可謂傷透股民心，睇返股價表現，龍頭股份連續兩日漲停板，累計升幅達21%，經此澄清股價隨時要打回原形。
集團表示，2003年非典期間，曾受上海市政府委託，公司出於公益目的短期生產口罩產品。但非典過後，相關產品就停止生產。目前公司沒有生產口罩業務，也沒有生產口罩必須的生產許可證。「口罩生產」傳聞給公司股價造成巨大影響，該傳聞的內容不屬實，結論不成立，誤導了投資者。
龍頭股份又指，公司以品牌經營和國際貿易為主營業務。公司品牌經營主要以針織、服飾、家紡等產品的生產經營為主。公司敬請廣大投資者註意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。
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