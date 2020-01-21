全球經貿戰：任正非指華為有信心面對美國挑戰

華為創辦人任正非於瑞士達沃斯表示，科技的發展是向善而非向惡，美國不必過於擔心華為在全球的地位與增長。今年美方可能再度升級技術打擊華為，他表示，過往經驗與鍛鍊使得該公司更有信心面對接下來的挑戰。

2020年世界經濟論壇將在1月21日至24日於瑞士小鎮達沃斯舉行，今年主題為「凝聚全球力量，實現可持續發展」，將集中討論日漸嚴苛氣候危機。

論壇首日，任正非就人工智能(AI)等新興科技發展表示看法，他認為儘管技術大爆炸為人類帶來恐慌，但他表示人類終將利用新技術來造福社會，而不是破壞社會，以AI為例，他稱AI不會像原子彈一樣對人類造成重大傷害，因此不必過於恐慌，不過他也強調所指的是弱 AI，科技發展還是要有邊界。

為鉗制中國日益增長的技術與技術實力，美國商務部去年以國安為由，將華為列入出口管制實體清單，限制美企與華為進行業務往來，並施壓盟國排擠華為。

任正非指出，華為是一個很親美的公司，管理體系與美國企業非常相似，以此作為出發點，美國不需要擔心華為在全球的地位和增長。

關於華為現狀，任正非表示，因有預先準備，去年的實體清單沒有起到多大作用。

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